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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب ونباتات مناسبة لمرضى الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية، في علاج فرط نشاط الغدة الدرقية  وهو أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال، وتشمل العلاجات الطبيعية لفرط نشاط الغدة الدرقية وتحسين وظائف الغدة الدرقية بشكل عام والتغييرات في النظام الغذائي، اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين بجانب المكملات مثل السيلينيوم والبروبيوتيك وفيتامين د، وإليك أعراض وأسباب الغدة الدرقية.

 

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية 
 

وفقا لموقع هيلث لاين تشمل أعراض فرط هرمون الغدة الدرقية:

 

زيادة معدل ضربات القلب أو خفقان القلب
فقدان الوزن غير المبرر
قلق
زيادة حركات الأمعاء أو الإسهال
تغيرات الدورة الشهرية
ضعف العضلات أو رعشة
تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)
زيادة التعرق أو رطوبة الجلد
ضعف الانتصاب أو انخفاض الرغبة الجنسية
 

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أعشاب ونباتات لمرضى الغدة الدرقية 

 

1- بلسم الليمون 


تعمل بعض الأعشاب كعلاجات طبيعية لفرط نشاط الغدة الدرقية ومنع هرمونات الغدة الدرقية أو تقليلها.

 

وأشارت الدراسات إلى أن بلسم الليمون يقلل من هرمون الغدة الدرقية ومن مستويات هرمون T3 وT4، مما يقلل من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية .

 

2- نبات القراص
 

نبات القراص اللاذع هو نبات شائع الاستخدام خلال موسم الحساسية - ولكنه يحتوي أيضًا على بعض الفوائد الصحية الخفية للغدة الدرقية.

 

ومن المعروف أن أوراق نبات القراص تحتوي على كميات كبيرة من المعادن الضرورية لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، بما في ذلك السيلينيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم.

 

وعلى وجه الخصوص، قد يكون السيلينيوم الكافي مفيدًا بشكل خاص لمرض الغدة الدرقية  

 

3- زيت بذور الكمون 


وقد يكون للكمون الأسود آثار مفيدة كبيرة على مرضى التهاب الغدة الدرقية لما له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات وتقلل الكوليسترول.

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