أعراض وأسباب الإصابة بـ الغدة الدرقية.. بطء معدل الحرق والصداع الأبرز

تعد الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع أسفل مقدمة العنق، وتقع الغدة الدرقية أسفل تفاحة آدم، على طول مقدمة القصبة الهوائية

ووفقا لتقارير طبية عن موقع timesofindia، أي خلل في الغدة الدرقية ينتج عنه تضخم الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية ومرض جريفز وسرطان الغدة الدرقية وعقيدة الغدة الدرقية وعاصفة الغدة الدرقية.

إليك أسباب الغدة الدرقية وأعراض الإصابة بها وأطعمة للتحكم في الغدة الدرقية .

أسباب الغدة الدرقية

النوعان الرئيسيان من أمراض الغدة الدرقية هما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، يمكن أن تحدث كلتا الحالتين بسبب أمراض أخرى تؤثر على طريقة عمل الغدة الدرقية.

تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية ما يلي:

1- التهاب الغدة الدرقية :

هذه الحالة هي التهاب (تورم) الغدة الدرقية، يمكن أن يقلل التهاب الغدة الدرقية من كمية الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية.

2- التهاب الغدة الدرقية :

مرض غير مؤلم، والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث تهاجم خلايا الجسم الغدة الدرقية وتتلفها.

3- التهاب الغدة الدرقية التالي للوضع :

تحدث هذه الحالة لدى 5٪ إلى 9٪ من النساء بعد الولادة، وعادة ما تكون حالة مؤقتة.

4- نقص اليود :

تستخدم الغدة الدرقية اليود لإنتاج الهرمونات، يعد نقص اليود مشكلة تؤثر على عدة ملايين من الأشخاص حول العالم.

أعراض خمول الغدة الدرقية



قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن اضطرابات الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي تصيب الكثيرين في الوطن العربي، ما بين خمول إفرازها ونشاط الإفراز، وكلاهما له أعراضه، ومشاكله الصحية.





وأوضح القيعي، أن هناك العديد من الأعراض المصاحبة لخمول الغدة الدرقية، ومن أبرزها ما يلي :

- بطء معدل الحرق.

- زيادة الوزن بدون سبب معروف.

- الصداع و تساقط الشعر و جفاف الجلد.

- ضعف العضلات و المفاصل.

- التعب المزمن.

- اضطرابات المزاج.

- ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

خمول الغدة الدرقية



وتابع القيعي ان هناك العديد من طرق علاج خمول الغدة الدرقية، والتي يهدف أيضا القضاء المشكلات الصحية التي تسبب بها خمول الغدة الدرقية، ومن أبرزها :

- ممارسة الرياضة بإنتظام أهم خطوات العلاج.

- الصيام المتقطع لتنشيط الغدة الدرقية.

- الإلتزام بنظامك الغذائي قليل السعرات المطلوبة.

- شرب القسط الهندي مره في اليوم.

- الاهتمام بتناول اكلات تحتوي علي اليود كـ (اعشاب البحر ، والفراولة والبيض مصادر هايله لليود)

- استخدام عنصر السيلينيوم في النظام الغذائي.



أطعمة للتحكم في الغدة الدرقية

على الجانب الاخر إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على التحكم في الغدة الدرقية وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

يعاني الكثير من الرجال والنساء ، بغض النظر عن أعمارهم ، من مشاكل الغدة الدرقية. لضمان صحة الغدة الدرقية ، تأكد من تضمين بعض الأطعمة الفائقة ، والمعروفة بأنها تساعد في وظيفة الغدة الدرقية ، في نظامك الغذائي اليومي..

1-جوز الهند

فجوز الهند هو أحد أفضل غذاء لمرضى الغدة الدرقية ، سواء كان جوز الهند الخام أو زيت جوز الهند".

فهو يحسن الأيض البطيء حيث يحتوي جوز الهند على (الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة) و (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) بكثرة مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

2بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين أيضًا مصدرًا غنيًا للزنك ، وهو أمر بالغ الأهمية لامتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى في الجسم وأيضًا تعزيز تخليق وتوازن هرمونات الغدة الدرقية في الجسم.

3-الفول

الفول من البقوليات التي تحتوي على البروتين ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة وكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن".

"كما أنها غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تعاني من الإمساك ، فهو عرض جانبي شائع لاختلال توازن الغدة الدرقية."

مثل معظم الفاصوليا ، وأفضل شيء في هو أنه أسهل للهضم بين جميع أنواع الحبوب ، لذا فهو إضافة ممتازة إلى نظام غذائي صديق للغدة الدرقية يهدف إلى تعويض الآثار المترتبة على انخفاض معدل التمثيل الغذائي .