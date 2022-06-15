إبراهيم عيسى : رفع أمريكا أسعار الفائدة يخنق الاقتصاد العالمي |فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة اليوم، يضيق الخناق على الاقتصاد العالمي وتحديدا الدولة الناشئة ورفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد المصري، موضحا أننا أمام ضغوط وعبء وأزمة تتضاعف.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الوضع المالي المصري صعب بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية ولكن يمكن مواجهته، قائلا: "التفاؤل واجب واليأس جريمة".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الحل الحقيقي لمثل هذه الأزمات الاقتصادية الشفافية في التعامل ويجب أن يعرف الناس كل شيء وسنعبر كل أزمة كما عبرنا في حرب اكتوبر، مؤكدا أن الدولة حققت نجاحات ضخمة خلال الثماني سنوات الاخيرة.