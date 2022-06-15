محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده على تويتر.. ويعلق: شكرا لرسائل التهنئة

احتفل اللاعب المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 30، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد صلاح صورة له مع تورتة عيد ميلاده علي شكل كرة القدم، وعلق كاتبًا: “شكرا لكم علي رسائل التهنئة”.

ويحتفل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

وولد النجم المصري محمد صلاح، يوم 15 يونيو 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

بدأ محمد صلاح مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم بدأ أولى رحلاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري.

وقدم صلاح عروضًا قوية في الملاعب الأوروبية بدايةً من بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2017 الماضي.

وتوج محمد صلاح في عامه الثلاثين بالعديد من الجوائز الفردية، والتي جاء أبرزها حصوله على لاعب الموسم في ليفربول من الراعي الرسمي للريدز، كما توج بجائزة الأفضل في البريميرليج هذا العام، مقدمة من رابطة المحترفين.

كما حصل على جائزة الأفضل أيضاً، المقدمة من رابطة الكتاب، وأفضل صانع ألعاب بـ 13 تمريرة وأفضل هدف في البريميرليج في نادي مان سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.