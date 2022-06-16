أخبار التوك شو.. الحكومة تكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات خلال الفترة المقبلة.. وزارة الشباب تطالب بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيًا وتنصيبه سفيرًا للرياضة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

وزارة الشباب تطالب بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيًا وتنصيبه سفيرًا للرياضة

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، هو سفير لمصر بالفعل بالعالم، وأن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طالب بمنح صلاح جوزا دبلوماسيًا وتنصيبه سفيرًا للرياضة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور أشرف صبحى خاطب الجهات المتخصصة بمنح صلاح لقب السفير الدبلوماسية الرياضية فى جميع المحافل الدولية.



ولفت إلى أنه يقدم التهانى لـ محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدًا أن صلاح أصبح أيقونة مصرية عالمية.

الحكومة تكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات خلال الفترة المقبلة ..فبديو





قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى إعادة النظر في قرار رئيس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر وذلك بحلول الأول من يناير 2023.

وأضاف "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون هناك إعادة نظر في القرار"، لافتا: "الحكومة تحاول تقليل التأثيرات السلبية للأزمة على المواطن المصري".



وأشار: ": "نحن كحكومة من جانبنا إذا كان في أيدينا شيء نستطيع من خلال أن نتحمل العبء بدلا من المواطن لا نتردد في ذلك".

أحمد موسى: أسعار الكهرباء لن ترتفع لنهاية العام





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة والتي كانت تشكل حالة قلق في الفترة الماضية لدى عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي.

وأكد أن قرار الدولة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء يعد تيسيرا على المواطنين، لافتا تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأجيل الزيادة لمدة 6 أشهر.

تضخم محصلش من سنين.. أحمد موسى: رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة يربك العالم



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرا عاجلا يؤكد أن الفيدرالى الأمريكى يرفع نسبة الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية اجتماعات اليوم.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن ما يحدث يعتبر ارتباكا بالعالم، وأمريكا تحاول مواجهة التضخم.

وزير البترول: مصر أصبحت ممرا أساسيا لغاز شرق المتوسط



قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه تم عقد مذكرة تفاهم دولية، مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتنظيم علاقات الدول فى مجال الغاز والطاقة.

وأضاف خلال خلال تصريحات خاصة لـ برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه المذكرة تخصم إمداد الاتحاد الأوروبي ودولة بالغاز الموجود فى مصر، والموجود فى إسرائيل، من خلال المرور من البنية التحتية المصرية.

الحكومة: 6% فقط ما يتحمله المواطن من القيمة الحقيقية لـ رغيف الخبز



قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخزون القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مخزون إضافي من المحصول.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القمح سلعة استراتيجية، مؤكدا “نسعى لكي يكون هناك مخزون يكفي فترة تصل 6 أشهر بشكل مستمر”.

وزير التعليم : نحاول تخفيف هيبة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تحاول قدر المستطاع أن تخفف هيبة الامتحانات على الطلاب وتجعل الامتحانات بشكلا عادي تماما.

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة استطاعت الانتهاء من امتحانات بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي والتعليم الفني والذي وصل عددهم لـ ٢٤ مليون طالب بسلام وأمان وبنتيجة مفرحة للجميع.

نهال طايل تنهار من البكاء بسبب مأساة رب أسرة مع ورم سرطاني..فيديو

انهارت الإعلامية نهال طايل من البكاء على الهواء، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “تفاصيل"، المذاع على “صدى البلد 2”، حيث نقلت مأساة زوج يعاني ورمًا سرطانيًا.

وقال الزوج المصاب بمرض السرطان، “من ساعة ما اتجوزت عمري ما زعلت من مراتي، وهي عمرها ما سابت بيتها يوم، وانا كنت دايما معاها كويس”.



أحمد موسى: مصطفى شوبير سيتفوق على والده في حراسة مرمى الأهلي





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلى سيكون لديه حارس مميز وقوي، وهو مصطفى شوبير، نجل الكابتن الكبير أحمد شوبير، حارس الأهلى السابق ومنتخب مصر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "شوفت مصطفى وهو يتصدى لـ الكورات بطريقة مميزة.. وواضح أنه هيتفوق على والده، و شوبير الصغير سيكون حارس مميز".

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. فرنسا تعتمد على اقتصاد حرب.. فيديو



رضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في شرق أوروبا وتأثيراتها على اقتصاد فرنسا.

وأوضح التقرير أن الحرب دفعت فرنسا للاعتماد على اقتصاد حرب، ويهدف اقتصاد الحرب في المقام الأول إلى السماح للصناعات الدفاعية بزيادة وتيرة انتاجها وقدراتها .