السفير جمال بيومي: الاستثمار أهم الملفات المطروحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. فيديو

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، لدينا الكثير الذى نفعله مع الاتحاد الأوروبي ، موضحًِا أنه فى ظل الحرب الروسية والاقتصاد السئ الذى نشهده على مستوى العالم ، فإن مصر تشهد نهضة على جميع القطاعات



وأضاف “بيومى” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خبر اليوم” عبر فضائية “أون ” أن جميع الأصدقاء يراهنون على مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم مصر فى الكثير من المشروعات المدرجة على طاولة الحوار ، وسيمنحون مصر تمويل محترم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا .



وأشار إلى أن مصر ترغب من الاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي فى التعامل مع الأزمات ، موضحًا أن الاستثمار الأوروبي من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي .



ونوه إلى أنه لايوجد مجال لم يكون على طاولة الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، مشيرا إلى أن أمن أوروبا يبدأ من استقرار منطقة الشرق الأوسط .