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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| حقائق لا تعرفها عن القلب.. فوائد الأرز للبشرة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

 

أهمها البقدونس.. بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية .

 

فوائد الأرز للبشرة.. علاج حب الشباب ومقاوم للشيخوخة

الأرز ليس مجرد جزء أساسي من نظامنا الغذائي ، ولكنه يساعد أيضًا في حمايتنا من العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة. وقد يحتوي علي فوائد الصحية المتعددة.

 يساعد ماء الأرز في علاج الإسهال وآلام المعدة والضعف والحمى  ، يساعد ماء الأرز المطبوخ أيضًا في جعل البشرة صحية وشابة.

في الأسبوع العالمي لنبض القلب.. حقائق صغيرة معروفة عن قلبك

يحتفل العالم بالاسبوع الدولي لنبض القلب وفي هذا الأسبوع يمكنك التعرف علي بعض الحقائق عن قلبك 

قلب الانسان من المنظور الطبي
كما أظهرت الدراسات التي أجريت على مدى العقود العديدة الماضية ، فإن قلب الإنسان هو عضو عضلي مسؤول عن ضخ الأكسجين والعناصر الغذائية الغنية بالدم الصحي إلى الأوعية الدموية العديدة في الجسم. يتكون القلب من أربع غرف ، الأذين الأيسر العلوي ، الأذين الأيمن العلوي ، البطين الأيسر السفلي ، والبطين الأيمن السفلي.

علاج ضربة الشمس .. 5 وصفات طبيعية تعرف عليها

تعتبر ضربة الشمس من أشد الأمراض المصاحبة لحرارة الصيف الحارقة. لا يهم ما إذا كنت شخصًا سليمًا أم لا ، فالتعرض المفرط لحرارة الصيف يمكن أن يكون قاتلًا في الواقع و يعرضك للإصابة بـ ضربة الشمس.

 

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