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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب المال.. عاطل يشرع في قتل جاره بسوهاج ويصيبه بجرح طعني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شاب في منتصف العشرينات من العُمر، بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليُسرى، وجرح قطعي بالذراع الأيمن، على يد جاره؛ حيث تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض “سكين”؛ إثر وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهما، بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (حسن. ا. ا- 27 عامًا- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة مركز المراغة)، مُصاب جرح طعني نافذ بالبطن أسفل الصدر من الناحية اليُسرى وجرح قطعي بالذراع الأيمن.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (العارف. ا. ب- 60 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم جاره المدعو (محمد. ا. ا- 30 عامًا- عاطل- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض “سكين”؛ بسبب وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة عبارة عن “سكين” وتبين إصابته بُجرح قطعي بالكتف الأيسر.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المُصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب المُشار إليه.

سوهاج سكين خلافات جار المال

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