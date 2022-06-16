رئيس بنك التصدير الإفريقي عن العاصمة الإدارية: إننا نستطيع إذا توفرت الإرادة

أشاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفركسيم بنك" البروفيسور بنديكت أوراما، بعظمة وعراقة الحضارة المصرية التي تتجسد في المعابد التاريخية، والأهرامات وأبو الهول، فضلًا عن قناة السويس، والسد العالي في محافظة أسوان.



وقال أوراما -في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم) لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية- إن "مصر تركت آثارًا رائعة للتاريخ"، معربًا في الوقت نفسه عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورفض رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، الفكرة التي تتحدث عن أن القارة السمراء لم تنهض مجددًا، قائلًا: "الآن نحن نقف لنشهد هذا العمل في مصر -في إشارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة- لكي نقول إننا نستطيع إذا توفرت لدينا الإرادة".