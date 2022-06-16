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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيفين سبيسي.. اليوم| محاكمة أسطورة التمثيل الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي

الفنان كيفين سبيسي
الفنان كيفين سبيسي

يمثل الفنان كيفين سبيسي 62 عاما، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية اليوم ببريطانيا، وتأتي التهم بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة، حسب بي بي سي. 

 

ووجهت محكمة بريطانية للممثل كيفين سبيسي، أربعة تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، إلى جانب التسبب في مشاركة شخص في نشاط جنسي دون موافقته.

محاكمة الممثل كيفين سبيسي في بريطانيا بتهمة الاعتداء الجنسي على 3 رجال

ووجهت المحكمة إلى كيفين سبيسي، تهمتين بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الأربعينيات من عمره، وذلك في لندن في مارس 2005، كما اتهم بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الثلاثينيات من عمره.

 

ويتهم كيفين سبيسي بتهمة التسبب في قيام شخص بممارسة نشاط جنسي دون موافقته، في أغسطس 2008 في لندن، الإضافة إلى تهمة رابعة هي الاعتداء الجنسي على رجل آخر، هو الآن في الثلاثينيات من عمره، وذلك في أبريل, 2013 .

 

وقال كيفين سبيسي في وقت سابق إنه سيمثل "طواعيةً" أمام محكمة بريطانية للرد على التهم الموجهة إليه، وصرح نجم فيلم "أميريكان بيوتي" لبرنامج جود مورنينج أميركا في مايو أنه واثق من قدرته على إثبات براءته.

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