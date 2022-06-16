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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

لعبة بازل شهيرة تمنحك
لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

أصدرت المجموعة الفنية الأمريكية MSCHF، ومقرها بروكلين، لعبة البازل الشهيرة The One Million Dollar خلال العام الماضي، والتي تتميز بتصميم يجلب مخاطر أكبر قد يجعل من المستحيل إتمام اللعبة.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني المتخصص، تروج مجموعة MSCHF، للإصدار الثاني من لعبة الألغاز خاصتها The 2 Million Dollar Puzzle، من خلال تقديم فرصة للاعبين للفوز بمليون دولار، كما تشير تسمية اللعبة، مما يجعل الفوز بالجائزة الكبرى أمرا ممكنا.

 

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لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

ووفقا لما ذكرته المجموعة الأمريكية المطورة للعبة الألغاز، يمنحك الإصدار الجديد من لغز 2 مليون دولار، المتاح حاليا مقابل 30 دولارا، الفرصة لربح ما يصل إلى 1,000,000 دولار لكل صندوق، حيث سيحتوي اثنان من الصناديق الموجودة باللعبة على الجائزة الكبرى، مما يجعل إجمالي الجوائز باللعبة تصل لـ 2 مليون دولار.

وبمجرد الاشتراك بلعبة البازل لغز المليون دولار من MSCHF، عندما تفتح الصندوق، ستجد 500 قطعة لتجميع اللغز الخاص بك، قم بجمع القطع مع بعضها لتشكل صورة أو لوحة متكاملة، ولكن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن الشركة المطورة للعبة لا تضع صورة للنتيجة النهائية التي تستند إليها قطع اللغز.

وفي الواقع، لا تشبه صور لعبة البازل أي عمل فني سابق، مما قد يجعل تجميع القطع أكثر صعوبة على اللاعب، وإذا واجهت مشكلة في تجميع القطع معا، فيمكنك الاتصال بأصدقائك أو عائلتك للحصول على المساعدة.

وقد لا يتمكن جميع اللاعبين من الفوز باليانصيب، ولكن كل لغز يحتوي على جوائز تتراوح بين 1 و1,000,000 دولار، لذلك تضمن مجموعة MSCHF، لجميع المشتركين بلعبة البازل "The 2 Million Dollar" الجديدة، فرصة للربح العديد من الجزائز المالية، كلمة تحذير: إذا تمكن حزبك بالفعل من الفوز بالجائزة الكبرى.

ومن خلال لعبة The 2 Million Dollar Puzzle، استمتع بتجميع رسم توضيحي ملون مع فرصة للفوز بجوائز كبيرة، بمجرد إكمال تحدي بانوراما مكون من 500 قطعة لغز، قم بمسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا بهاتفك للكشف عن أرباحك، لمعرفة ما إذا كنت فزت بإحدى الجوائز محققا عائدا يتراوح من 25 سنتًا إلى مليون دولار.

وفي حالة فوزك بإحدى الجوائز التي تحددها الشركة، سترسل MSCHF شيكًا رقميًا بأرباحك إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي اشتريته في غضون يوم إلى أربعة أيام من الانتهاء.

لعبة لعبة البازل MSCHF The 2 Million Dollar لعبة الألغاز لغز المليون دولار

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