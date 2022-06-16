المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بشبرا الخيمة لسرقته بالاكراه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي ورد خان وأمانة سر حامد حجازي، بالمؤبد للمتهم "شحات سليمان. ع" لاتهامه بالقتل المتعمد.



كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "عمرو. ع. م" ٢٨ سنة مبيض محارة، و"عيد رزق. ع" ٣٢ سنة مبيض محارة، "مدحت شعبان. ع" ٢٥ سنة عامل، "محمد رمضان. م"، شهرته محمد سيجارة، ٢٦ سنة، "نبيل حسن. م" 46 سنة سائق، و"شحات سليمان. ع" شهرته" رامي" 31 سنة، و"سید محمود. م"شهرته سيد روسي، ٢٨ سنة عامل، "محمود. م" ٢٨ سنة عاطل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2347 لسنة 2015 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 585 لسنة 2015 كلي جنوب بنها، قيام المتهمين بقتل المجني عليه "أحمد ناصر" عمدا مع سبق الإصرار وبيتوا النيه لأنه في يوم 2014/12/10 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، قتلوا عمدا المجني عليه "أحمد ناصر. ع" - عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك واعدوا لذلك العرض أسلحة نارية آلية وخرطوش" موضوع الإتهام الثالث والرابع والخامس وذلك بأن أعترضوا سيره بالسيارة رقم ( و أ ١٨٩٨ ) قيادة المدعو" ناصر شحاته" بالطريق العام وأشهروا في مواجهته الأسلحة النارية سالفة الذكر حيث قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش" في مواجهته مطلقاً صوبه عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً على النحو المبين بالتحقيقات.



وقد أقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في سرقة السيارة رقم ( رأ ١٨٩٨ ) المملوكة للمجني عليه "ناصر شحاته أبو سنة"، وكان ذلك بالطريق العام، ليلا بحيازتهم أسلحة نارية آلية، وخرطوش معترضا سيره لتنفيذ مخططهم الإجرامي إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو هروبهم من محل الواقعة خشية ضبطهم متلبسين بها علي النحو المبين بالتحقيقات وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق.