الإعدام شنقا وإحالة أوراق 9 متهمين للمفتى في 4 قضايا قتل واغتصاب بالقليوبية.. فيديو وصور

القصاص العادل..

أسدلت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الستار على 4 قضايا جنائية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية مابين قتل عمد للسرقة بالإكراه واغتصاب فتاة معاقة وقضت المحكمة فى أحكامها بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين واحالة أوراق 4 أخرين لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

أقرا أيضا:

لإصلاح عطل..انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 12 ساعة في القليوبية

وقضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، فى القليوبية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، في القضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، على حكم الاعدام للمتهم بقتل صاحب شركة سياحة بدائرة مركز بنها لسرقة أمواله بالتعاون مع اخرين بعد أن قدم لهما المساعدة.

محافظ القليوبية يناقش المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد ع ر"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقا فيما بينهما علي سرقة مسكنه وتنفيذا لذلك الغرض توجها إلى منزله لسابق معرفتهما به وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية وما أن ظفرا به حتي قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عينيه بقطعة من القماش "ملاءة"، وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض "سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.



وكان مأمور مركز شرطة بنها ، قد تلقى بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد، 59 عاما، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.



وتشكل فريق بحث ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث تشير إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما ، بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.

كما قضت المحكمة بإحالة أوراق موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم أحمد م ش، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.



كما قضت المحكمة في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، والمتهم فيها 5 متهمين، صدر حكما بحق المتهمين الأربعة الأوائل، والمتهم الخامس "وليد ص س"، عامل، لاتهامهم بقتل "أحمد م ع"، بالإعدام شنقا للمتهم بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول لأحد المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما أن ظفر به المتهم الثاني حتي عاجله بضربه بشومة علي رأسه أفقدته توازنه، ثم نقلوه لأحد الحظائر، وسكبوا علي ملابسه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعلوا النار بجسده.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بطريق الإكراه، كما أشعلوا النيران بالمخزن المملوك للمجنى عليه "جمال م ع"، والغير معد للسكن بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ثم أوصلوا مصدر حراري سريع الاشتعال فشب الحريق علي النحو المبين بالتحقيقات.



وقضت المحكمة أيضا بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب أمام محل أكل عيشه بمنطقة بطا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22178 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3022 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا وآخر مجهول المجنى عليه "أحمد سامي على"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام أو الخلاص منه علی إثر خلافات سابقة نشبت بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات شوم وتوجھوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتی انهالوا عليه ضربا بالأدوات حوزتهم، فاستقرت برأسه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.



وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا وآخر مجهول في قتل المجنى عليه "السيد جلال السيد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام والخلاص منه وعلى إثر خلافات سابقة نشبت بينهم وأعدوا لذلك العرض أدوات شوم وتوجھوا إليه، حيث أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات حوزتهم فاستقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعافى المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

5e4355f1-4c91-47e2-a17b-6fccd24fe35a

60c5e584-4748-4984-a10f-dac859da7d58

7791b6f3-aa06-40e8-8bfa-a402dc0ee56d