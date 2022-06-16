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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تمنح باحث فاقد البصر درجة الماجستير في علوم الدراسات الإسلامية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية، المقدمة من الباحث محمد عاطف نعمت الله عبد السميع (من خارج الجامعة) ، بعنوان "منهج الطاهر بن عاشور فى دفع ما يوهم التعارض في تفسيره التحرير والتنوير"، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وقال رئيس الجامعة، أنه تم منح الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، مقدماً له خالص التهاني والتبريكات على تفوقه، لقدرته على تحدي الظروف والتغلب على كافة المعوقات كونه من الطلاب فاقدي البصر، متمنياً له دوام النجاح والإصرار على التقدم.

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ومن الجدير بالذكر أن هيئة الإشراف على الرسالة ضمت الدكتور محمد محمد عثمان أستاذ الدراسات الإسلامية المتفرغ بالجامعة مشرفاً ورئيساََ، والدكتور خالد فؤاد محمد مدرس بالقسم.

وأضاف أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الدكتور وجيه محمود أحمد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة المنيا، والدكتورة صفاء عبد الرحيم برعي أستاذ علوم القرآن والتفسير المساعد بآداب سوهاج.

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سوهاج جامعه رئيس الماجستير جامعة سوهاج

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