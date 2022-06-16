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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع لجنة توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، بحضور النائبة غادة الضبع، والنائبة مي مازن، أعضاء مجلس النواب، ونادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج.

والدكتور طلعت على، والدكتور أحمد عطية المستشارين الهندسيين للمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، والجهات المعنية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن بشأن توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومعدلات الأداء، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، كما ناقش الاجتماع سبل استيفاء  اشتراطات الحماية المدنية لمحلات شارع القيسارية، وآليات التيسير على أصحاب المشروعات.

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وأكد المحافظ على أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي في التحول الي القطاع الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.

ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة لتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات على مستوى القرى والمدن من خلال القانون، وتكثيف التوعية بما يقدمه القانون من إجراءات ومميزات للقائمين على تلك المشروعات.

سوهاج المشروعات تنمية النائبة جهاز

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