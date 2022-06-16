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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 97 ألفاً و917 طناً من الأقماح حتى الآن

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 97 ألفا و 917 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمزارعين وموردي الأقماح، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات " الزراعة، والتموين، ومباحث التموين".

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.

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