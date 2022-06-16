يوتيوبر كندي يختبر جهاز سامسونج القابل للطي 5 أيام متواصلة

اعتمد العملاق الكوري سامسونج Samsung أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip 3 بمواصفات فائقة من حيث الشاشة القابلة للطي، و مقاومة الهاتف للماء، وبلوغ معدل طي الشاشة ل 200 ألف ضعف.

بالرغم من ذلك ، ظهرت نتيجة اختبار للطي وضحت أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 حصل على عدد طيات ضخمة للشاشة تقدر ب 418 ألفا و 503 طيات، وترجع هذه النتيجة المذهلة إلى قلب آلية المفصلة الممتازة في الأداء ، والتي لا تزال تفتقرها العديد من الهواتف القابلة للطي الحالية، مما يميز سامسونج عن باقي العلامات التجارية، وفقا لما ذكره موقع Gizmochina.

حيث قام اليوتيوبر البولندي الشهير، مركيبرد، باختبار لقوة لطي الشديدة بهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3، فقام اليوتيوبر في فيديو "مباشر" باختبار موثوقية الهاتف من خلال اختبار استمر من يوم 8 يونيو الماضي إلى 13 يونيو. جدير بالذكر أنه قام بطي الهاتف آلاف المرات حتى انهار، حيث انهار الهاتف بعد 418 ألفا و 503 طيات، فعند هذا العدد من الطي استسلم الهاتف وعجز عن البقاء مفتوحا أو مغلقا.

يبدو من خلال الاختبار ، أن هاتف Galaxy Z Flip 3 يمكنه أن يصل إلى 352 ألف طية دون أي ضرر للهاتف، مما يعني أن الهاتف يتمتع بدرجة متانة كبيرة وسيجلب الراحة للمستخدمين. في سياق آخر تعني النتيجة التي تم الوصول إليها أن الهاتف يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 7 سنوات بمتوسط ​​150 طية يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى مركيبرد عدد من الاختبارات الأخرى لهاتف Galaxy Z Flip 3، حيث أجرى اختبار السقوط، واختبار تصنيف مقاومة الماء عن طريق غمسه في الماء، لحسن الحظ أكدت نتائج اختبار المتانة لهاتف Galaxy Z Flip 3 على تصنيفه باعتباره هاتفا رائدًا عالميًا يتصدر قائمة الهواتف القابلة للطي.