السجائر الإلكترونية ممنوعة... شروط حفل سعد لمجرد في موسم جدة غدا

تستعد الفنانة إليسا و الفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة غدا .

وجاءت شروط الحفل كالتالي:

الحضور بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية.

يمنع الرقص نهائياً.

يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد.

يمنع التصوير.

ممنوع التدخين

شركة روتانا غير مسئولة عن حاملي التذاكر المزورة و يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

شركة روتانا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من منافذ غير تابعة لها.

شركة روتانا غير مسؤولة عن التذاكر المستخدمة عند بوابات الدخول.

في اي حال من الأحوال لن يتم إرجاع قيمة التذكرة ولا يتم تبديلها بتذكرة اي حفلة أخرى.

يمنع منعاً باتاً دخول القداحات و السجائر الالكترونية و السوائل و المأكولات.

يجب إتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد-19.

يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا و ان تكون حالة المدعو للحفل محصن.

في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية.

وقالت الصفحة الرسمية لموسم جدة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

أحدث أعمال إليسا

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لـ إليسا وسعد لمجرد تريند يوتيوب منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ترويجي للأغنية وكتبت :"أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك .. أغنية من أول دقيقة ".

ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الإحساس إليسا و المعلم سعد لمجرد وهو قمة الروعة و الإبداع ، واعتبروا "من أول دقيقة " أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

أحدث ألبومات إليسا

كان أحدث ألبومات الفنانة إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 أغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.