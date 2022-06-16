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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بالأسلحة الأمريكية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ستسمح لكييف باستعادة جميع الأراضي التي فقدتها لروسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ريزنيكوف لشبكة “سي إن إن”: “سنحرر كل أراضينا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم”.

وفقًا لواشنطن، فإن سلطات كييف أعطت تأكيدات بأنها لن تستخدم الأسلحة الأمريكية لشن هجمات داخل روسيا، لأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها قد تزيد من تصعيد التوترات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. 

ومع ذلك، تراجعت أوكرانيا بعد ذلك عن وعدها، قائلة إنها ستستخدم أنظمة الصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب أراضي روسيا إذا رأت أن مثل هذه الهجمات ضرورية.

وقال ريزنيكوف لشبكة “سي إن إن إن”: “القرم، التي صوتت بأغلبية ساحقة في استفتاء عام 2014 على الاتحاد مع روسيا، هدف استراتيجي لأوكرانيا لأنها أرض أوكرانية”.

وأضاف: “لكننا سنتحرك خطوة بخطوة”.

وقال ريزنيكوف إن “المرحلة الأولى في خطة كييف هي إعادة الاستقرار للوضع على الأرض. خلال المرحلة الثانية، سيتم دفع القوات الروسية إلى الخطوط التي احتلتها قبل الهجوم العسكري المستمر”.

وشدد الوزير على أنه بعد ذلك فقط يمكن أن تبدأ المناقشات مع شركاء أوكرانيا الأجانب حول كيفية تحرير الأراضي.

وقال إن الروس “سيرون ذلك في خيرسون، وسوف يرونه في زابوريجيا، وسوف يرونه أيضًا في ماريوبول ... هذه أراض أوكرانية، وشبه جزيرة القرم هي أيضًا أرض أوكرانية، بغض النظر عن أي شيء”.

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