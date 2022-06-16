وزير الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس اجتماعه بمجلس اتحاد الكرة .. ومصير شكوى الأهلي

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصير الاتحادات الرياضية فى يد الجمعيات العمومية تعظيما لدور الجمعيات العمومية لكافة الاتحادات الرياضية .

وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تم الاجتماع بمجلس ادارة الاتحاد باستاد القاهرة منذ قليل وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بعمل خطة كاملة لتطوير ملف كرة القدم المصرية على أن يتم تعيين مدير فنى أجنبى لقيادة المنتخب فى المرحلة المقبلة .

وأوضح وزير الرياضة أن لجنة الشفافية التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لفحص كافة الملفات ستنتهى من عملها خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إظهار كافة النتائج التى توصلت اليها مؤكدا حرص الوزارة على دعم والحفاظ على كافة الهيئات الرياضية المصرية والاندية المصرية والدفاع عنها .

وكان النادى الأهلى قد تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى أزمة دروى ابطال افريقيا وعدم تقدم اتحاد الكرة بملف استضافة نهائى دورى أبطال افريقيا الذى تم إقامته فى المغرب .

واستمعت اللجنة على مدار الأيام الثلاثة الماضية لكافة الاطراف من اتحاد الكرة والنادى الأهلي وتم فحص كافة الملفات والاطلاع على كافة المستندات ، على ان يصدر البت فيها خلال ساعات.