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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فقرة خاصة لـ محمد عبد الغني وفتوح يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

صدى البلد

خاض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الخميس ، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، في ظل معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

وقام الجهاز الطبي للفريق باصطحاب بعض الأدوات الرياضية من صالة  الجيمانيزيوم ، وقام اللاعب باستخدامها لأداء تدريبات تأهيلية خاصة ، بجانب الجري الخفيف، وتدريبات علاجية أخرى.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الإشراف بنفسه على الفقرة التأهيلية لمحمد عبدالغني داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ، في ظل السعي لتجهيز اللاعب بالشكل الامثل استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وواصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأدي اللاعب تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الخميس، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولةالـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز.

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