أوائل الإعدادية الأزهرية لـ صدى البلد: حفظ القرآن والابتعاد عن السوشيال ميديا سر التفوق.. والتشجيع المستمر على المذاكرة والجد والاجتهاد سبيل النجاح

أوائل الإعدادية الأزهرية لـ صدى البلد:

الأولى في الإعدادية الأزهرية: حفظت القرآن في سن 10 سنوات.. وأسرتي سبب تفوقي

فاطمة البنداري: قرأت 6 آلاف كتاب ولا أعرف السوشيال

حبيبة جمعة: حصولي على 100% في إعدادية الأزهر ببركة القرآن

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح أمس الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت نتيجة الأزهر الشريف للعام الدراسي 2021 -2022 تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء الطلاب الحاصلين على نسبة 100% في الشهادة الإعدادية الأزهرية وهم عبدالله أحمد قرني سالم وحبيبة محمود جمعة محمود ونورهان شعبان السيد عبدالعال خبيز ومريم عزت أحمد الليثي وتقى محمود مرسى أحمد مرسى وعهد خالد هندي فكرى عبدالرحمن ونور محمود إسماعيل محمد الروضي ورحمة شوقي إسماعيل محمد والسيد خالد السيد محمد أحمد وروضة أبو الخير عبداللطيف محمد على ومحمد شعبان محمد السيد ومصعب محمد أحمد معوض ودينا عبدالعليم عبدالرحمن عبدالسميع وأميرة رجب رشاد تحيف ومريم أحمد سيد محمود ومريم أحمد عبدالعزيز أحمد وملك حسين هاشم حسن وآية عادل عزت فتح الله عرب وسندس نصر أحمد مهدي وفاطمة عاطف عبدالرازق على البنداري وآلاء فوزي عبدالله إبراهيم حسن.

ومن خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد حرص أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على توجيه رسائل لزملائهم من الطلاب جاءت كالآتي:

تقي محمود مرسي

عدم تضييع أي وقت على مواقع الإنترنت

قالت الطالبة تقى محمود مرسي أحمد مرسي، إحدى أوائل الإعدادية الأزهرية، من معهد فتيات أوسيم بمحافظة الجيزة، إنها استطاعت التفوق دراسيًا بفضل تقسيم وقتها خلال اليوم بين المدرسة والدروس والمذاكرة وإنهاء الواجبات المدرسية.

وأضافت "محمود"، لـ “صدى البلد”، أن الفضل في تفوقها يعود بعد الله سبحانه وتعالى، إلى والدها ووالدتها، من خلال التشجيع المستمر على المذاكرة والجد والاجتهاد.

وتابعت الأولى في الإعدادية الأزهرية، حفظت القرآن الكريم وأنا في سن 10 سنوات، وأنصح كل طالب بالاستعانة بالله والمحافظة على الصلوات الخمسة وعدم تضييع أي وقت على مواقع الإنترنت، وضرورة أن يكون هناك فترات راحة في أوقات المذاكرة.

حبيبة محمود

بركة القرآن

قالت حبيبة محمود جمعة، من معهد فتيات القدس الإعدادي النموذجي بالجيزة: أحمد الله ربي أن أعانني ووفقني إلى هذا، وما أنا فيه من خير إنما هو ببركة القران وتوفيق ربي، ومساعدة والدي.

وأضافت: أشكر مشايخي وأساتذتي وإدارة معهدي الذين لم يقصروا معي لحظة ما أغناني عن الدروس الخصوصية تماما فلم ألجأ إليها قط.

وأوضحت: عن طريقة مذاكرتي فقد أرشدني ربي ثم والدي إلى ضرورة الإعداد لدروسي بشكل يومي ثم مراجعة واستذكار ما درس في المدرسة وحل كل واجباتي. والاستزادة على ما يقدم لي من معلومات من المصادر والمراجع سواء من الانترنت أو مكتبة والدي . ثم المراجعة الدورية على كل وحدة بعد الانتهاء منها، فتعلمت الجمع بين الطريقة الجزئية والكلية في المذاكرة .

واختتمت :أسأل الله أن يديم علينا فضله وأن يوفق كل زميلاتي في معهدي وإخوتي حتى نكون لبنة صالحة في بناء هذا الوطن العظيم، ممثلين لأزهرنا الذي نفخر به خير تمثيل.

فاطمة عاطف البنداري

القراءة غيرتني 180 درجة

كما حصلت الطالبة فاطمة عاطف عبد الرازق البنداري، على الدرجة النهائية بنسبة 100% في الشهادة الإعدادية الأزهرية العام الحالي 2021-2022، وذلك ضمن قائمة بلغت 22 طالبا وطالبة ممن حصلوا على الدرجة النهائية في الإعدادية الأزهرية.

وفي تصريح لصدى البلد، قالت فاطمة البنداري، إنها تتوجه إلى الله بالشكر على هذا التفوق، نظرا لأنها ليست المرة الأولى، حيث أنها قد سبق وفازت بالمركز الأول على الشهادة الإبتدائية في محافظة الوادي الجديد.

وذكرت فاطمة البنداري، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كرمها منذ ثلاثة أعوام، على حصولها على المركز الأول في الشهادة الإبتدائية الأزهرية.

وأعرب الزملوط عن سعادته وتقديره لهذا النجاح الباهر، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ووعد بتكريم جميع الأوائل في احتفالية كبرى تقيمها المحافظة قريبًا.

وتابعت البنداري: لم أحمل الهاتف المحمول إلا قريباً وعلاقتها بالسوشيال ميديا ضعيفة وكل وقتها يكون للقراءة وجمع الكتب حتى وصل عدد الكتب في المكتبة الخاصة بها إلى عشرة آلاف كتاب، قرأت منها ستة آلاف.

وأشارت البنداري، إلى أنها كذلك قد فازت منذ عامين، على المركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، على مستوى الأزهر الشريف.

وقالت البنداري، لصدى البلد، إنها بدأت الاستعداد للمسابقة في شهر فبراير الماضي، واستعدت لها بتخصيص 100 كتاب في عدة مجالات مختلفة، علما بأن المسابقة تشترط المشاركة بخمسين كتاب فهما وتلخيصا.

وذكرت أنها تحب القراءة منذ الصغر، وشاركت في المسابقة بخمسين كتابا، وبدلت بين المائة كتاب في التصفيات المختلفة للمسابقة، حتى فازت وكانت ضمن العشر الأوائل على مستوى المعاهد الأزهرية، واختيرت الفائزة الأولى على العشرة الأوائل.

ووجه البنداري، الشكر لوالدها الذي يعمل طبيب بشري، ووالدتها خريجة كلية التجارة، وكذلك قدمت الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابعت: القراءة غيرتني 180 درجة حتى اتضح لي أنه لا فرق بين الأمي الذي لا يجيد القراءة والمتعلم الذي لا يقرأ فالأخير ضيع عمره هباءً القراءة واحة العقل وبستان الفكر المنطق، فالقراءة طورت شخصيتي والان بدأت افكر واحلل واخطط".

وأوضحت أنها تنوي في حالة الفوز بالمسابقة النهائية في دبي، أن تساعد الفقراء والمحتاجين بجزء من الجائزة ، لافتة أنها تساعد في تعليم الغير منذ الصغر، فهي تعمل معلمة في الحرم النبوي في سن الثامن من عمرها، حيث كانت تعيش في السعودية والأمر بدأ بحفظ القرآن الكريم وانتهت منه في الرابعة والنصف من عمرها، وتكرمت من عدة أمراء في السعودية ، وفي الخامسة بدأت تتعلم القراءات العشر وألفية ابن مالك وحصلت على أعلى الاسانيد العلمية فطلبوا منها تعليم الكبار في الحرم ، ولما جاءت إلى مصر بدات بتعليم الأطفال.