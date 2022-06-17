عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية تُقرر إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر.. تقديم نحو 86.6 مليون جرعة لقاح كورونا للمواطنين 

صدى البلد

خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء:

اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية تُقرر إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر

تقديم نحو 86.6 مليون جرعة لقاح كورونا للمواطنين 
يتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة

توفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا للكشف عن جدري القرود

  ترأس أمس الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشارك في الاجتماع بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

 واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

 كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة، موضحا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به، كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد في الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 2 في إطلاق نار داخل كنيسة

أبو العينين يُحيي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي: ستظل كلماتك حديث للروح والنفس وراحة للقلوب

متى يصح قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأي الآيات أعظم أجرا؟

القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في جنين

شوبير عن أزمة خطاب الكاف: جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد

الزمالك يجهز لرد قوي على تمرد طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ