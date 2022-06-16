برلماني: الحوار الوطني جاد ويعتبر دعوة لكل المصريين للمشاركة فيه.. فيديو

قال محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توقيت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بين كافة القوى السياسية في غاية الأهمية.

وأضاف محمود تركي في حواره في برنامج "كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" الحوار الوطني جاد ويعتبر دعوة لكل المصريين للمشاركة ولن يقتصر الحوار على الأحزاب السياسية فقط ".

وتابع محمود تركي :" دعوة الرئيس السيسي للحوار تؤكد أن الحوار الوطني مفتوح أمام كافة فئات الشعب وأي مواطن لديه رؤية وطنية لمصلحة الوطن يتقدم بها للأكاديمية الوطنية للتدريب ".

وأكمل محمود تركي :" تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية تضم شبابا من مختلف الأحزاب ولديهم أفكار وآراء سياسية مختلفة ".