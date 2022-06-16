سيرابيوم.. قراءة في أدب التشويق ضمن سلسلة محاضرات الأدب والآثار بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "سيرابيوم"، للكاتب والروائي خالد زيدان، أمس الأربعاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

دارت الندوة حول رواية سيرابيوم، ضمن سلسة محاضرات "الآثار والأدب" حول أدب التشويق، وتم طرح العديد من التساؤلات حول الرواية التي تأخذنا في رحلة إلى المستقبل في ضوء فكرة العوالم الموازية، مع وجود الخلفية التاريخية المتعلقة بمصر القديمة.

وخاصة ما يتعلق بسراديب السرابيوم الموجودة في صحراء سقارة والتي تعد لغزاً محيرًا للعلماء والمتخصصين في علوم المصريات سواء بسبب وجود توابيته بهذه الأعداد الكبيرة التي تصل إلى 26 أو صنعها من الجرانيت شديد الصلابة.

حاضر في الندوة الكاتب والروائي خالد زيدان؛ وهو محاضر جامعي في كلية اللغات، وصدرت لها روايتان هما "أفيزيا" عن دار اكتب للنشر والتوزيع عام 2016، ورواية "سيرابيوم" 2020، والتي صدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع.

وأدار الندوة دكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الاثار المصرية ومؤرخ فني، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013.

ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، وله العديد من المقالات المتخصصة في عدة مجلات داخلية وخارجية، وكذلك الكثير من المؤلفات في مجال الآثار مثل: الأسقف ومناظرها عبر العصور: تقديم زاهي حواس 2011، والمآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق، أشهر خرافات الفراعنة، يهود مصر القديمة، النبي المفقود أخناتون.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.