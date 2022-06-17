مشهد الطوفان.. وفاء عامر تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر فضائية “الأولى”.

وكشفت الفنانة وفاء عامر، عن الأدوار التي أثرت فيها، قائله: "مسلسل الطوفان تعبني جدا".



ودخلت الفنانة وفاء عامر، في نوبة بكاء بسبب مشهد وفاة والدتها في مسلسل "الطوفان"، معقبه: "من المشاهد الصعبة جدا التي أدتها".

وأشار إلى أنها طلبت من المخرج خيري بشارة، أن تتحدث بقلبها وهو وافق لأنه من أنصار هذه الطريقة، موضحه: "خيري بشارة بكى وقال لي انتي عملتي بروفة لوفاة والدتي"، والتي كانت تمر وقتها بأزمة صحية".

