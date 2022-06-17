ولي العهد السعودي يجري جولة خارجية تشمل مصر وتركيا خلال أيام.. تفاصيل

كشف مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا خلال أيام.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول التركي، قوله إن محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو الجاري.

وأضافت الوكالة أن زيارة بن سلمان تأتي تزامنا مع خروج أنقرة والرياض من مرحلة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

وأفادت بأن هذه هي الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى تركيا منذ حادثة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول والتي وجهت ضربة قوية للعلاقات بين البلدين.

وأمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية، قولها إن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.

وأفادت المصادر بأن ابن سلمان سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.

وأوضحت أن ولي العهد السعودي سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.

