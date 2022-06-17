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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة التخلص من الغضب وسرعة الانفعال

طريقة التخلص من الغضب
طريقة التخلص من الغضب وسرعة الانفعال

يعانى بعض الأشخاص من عدم القدرة على التحكم فى الغضب وسرعة الانفعال تجاه المواقف المختلفة مما يتسبب فى تورطهم فى مشكلات أكبر في بعض الأحيان .

إليكم طريقة التخلص من الغضب وسرعة الانفعال وفقا لموقع “ mayoclinic” .

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فكر قبل التحدث
التسرع فى الكلام أثناء حالة الغضب يجعلك تقول شيئا قد تندم عليه لاحقًا لذلك انتظر لحظات قليلة لترتيب أفكارك وتحديد ما يكمن الإفصاح عنه. 

عبر عن غضبك
عبر عن غضبك ولكن فى الوقت المناسب، بعد أن تهدأ قليلا وتستطيع التفكير بشكل جيد، تحدث عما يغضبك بطريقة حازمة ولكن غير تصادمية دون جرح الآخرين أو محاولة السيطرة عليهم.

 الرياضية
تساعد ممارسة الرياضة فى تقليل الضغط العصبي الذي قد يسبب لك الشعور بـ الغضب وإذا شعرت بأن غضبك يزداد حدة فمارس المشي السريع أو الجري أو اقض بعض الوقت في ممارسة أنشطة بدنية ممتعة أخرى.

خذ فترة استراحة
فترات الاستراحة ليست مخصصة للأطفال فقط فهى ضرورية للكبار حيث تساعد على الشعور بالتحسن وتجعلك قادر على التعامل مع الأخرين دون انفعال أو غضب وتجعلك قادرا على تحمل المواقف الصادمة.

الحلول الممكنة
بدلاً من التركيز على الأشياء التى حدثت وتسببت فى غضبك ركز على كيفية ايجاد حل لها مثلا إذا كانت غرفة طفلك الفوضوية تشعرك بالغضب والتوتر قم باغلاق الباب، وذكر نفسك بأن الغضب لن يحل المشكلة بل قد يزيد الوضع سوءا.

استخدم كلمة "أنا" بدل “أنتم”
لتجنب النقد وزيادة التوتر استخدم العبارات التي تحتوي على كلمة "أنا" لوصف المشكلة حتى لا يشعر أحد أنك تتهمه، فأنت فقط ترفض ما تتعرض له وتلومه بأسلوب مهذب.

لا تخزن مشاعر الكره
إذا سمحت للغضب والمشاعر السلبية الأخرى أن تطرد الإيجابية فستجد نفسك غارقًا في الشعور بالمرارة أو الظلم، لكن إذا استطعت مسامحة شخص أغضبك فستنسى الموقف بسهولة بل وقد يصلح علاقتكما

استخدم الفكاهة 
أخذ الأمور ببساطة واستخدام الفكاهة بشكل لطيف يقلل غضب الطرفين وتجنب السخرية لأنها تؤذي المشاعر وتزيد الأمور سوءًا.

 مهارات الاسترخاء
استخدم مهارات الاسترخاء عند الشعور بالتوتر أو الغضب فهى من أكثر الطرق الفعالة فى السيطرة عليه وأشهرها تمارين التنفس العميق أو كتابة يومياتك أو أداء بعض أوضاع اليوجا

متى تطلب المساعدة
 تعلم التحكم في الغضب يكون أمرًا عسيرًا على الشخص، لذا اطلب المساعدة للتعامل مع حالات الغضب إذا كان غضبك يبدو خارج نطاق السيطرة حتى لا تفعل شيئا تندم عليه.
 

الغضب التوتر سرعة الانفعال التحكم فى الغضب طريقة التخلص من الغضب ​​​​​​​health

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