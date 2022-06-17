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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو: برشلونة يجهز عرضا جديدا لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن نادي برشلونة الإسباني، يستعد لتقديم عرضا رسميا جديدا لنادي بايرن ميونخ الألماني، لضم مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" يستعد نادي برشلونة لتقديم عرضا رسميا جديدا لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ".

أضاف رومانو:" ساعدت علاقة لابورتا العظيمة بـ زهافي “وكيل ليفاندوفسكي"، على الانتظار والحفاظ على اتفاق شفهي بشأن الشروط الشخصية”.

اختتم رومانو:" لطالما كانت أولوية ليفاندوفسكي هي الانضمام إلى برشلونة ، رغم اهتمام تشيلسي وباريس سان جيرمان بضمه.

 

وكان ليفاندوفسكي صرح في وقت سابق، بأنه يرغب في الانضمام إلى نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

أرقام ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الموسم المنقضي:

حصد ليفاندوفسكي جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفا، كما صنع 4 أهداف آخرين.

احتل ليفاندوفسكي المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، حيث كريم بنزيما لاعب ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 15 هدفا.

خاض مباراة كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل هدفين.

لعب مباراة واحدة في كأس ألمانيا، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ روبرت ليفاندوفسكي 50 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. 

 

برشلونة ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لابورتا رومانو

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