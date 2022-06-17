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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

نقلت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي.

 

روبوتات ذكية للإفتاء في المصليات النسائية

 

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بشئون الحرمين، عن توفير كوادر نسائية على مستوى تعليمي وعملي عال، للقيام بمهام التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، وتقديم الخدمات التوجيهية النسائية وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي توفرها الرئاسة بهدف الرقي بالخدمات النسائية المقدمة في الحرمين الشريفين.

ووفرت الرئاسة الروبوت الذكي للإفتاء في المصليات النسائية، حيثُ يعمل الروبوت على توضيح كيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلات وفق الفتاوى المعتمدة لقاصدات المسجد الحرام، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.

وتهدف الوكالة من خلال إدارة التوجيه والإرشاد النسائي إلى تعليم قاصدات المسجد الحرام العديد من التعاليم الإسلامية والتوجيه الديني والتأكد من نقل الفتاوى المعتمدة من هيئة كبار العلماء، وتصحيح بعض المفاهيم التي قد تُشكِل على قاصدات المسجد الحرام، وذلك بعدة أمور منها: تقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وتدعيم منظومة خدمات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وخارجه، ونشر الباركودات الخاصة بمطبوعات الرئاسة، وكذلك الباركود الخاص بالمصحف الإلكتروني.

 

 

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