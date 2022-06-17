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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: 1500 مشارك في ماراثون رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ماراثون رياضى بالعاصمة
ماراثون رياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الماراثون مشاركة 1500 مشارك من النشء والشباب والأسر، وانقسم إلى سباق ١٠ كيلو مترات، و٥ كيلو متر، وسباق للعائلات.

انطلق الماراثون الرياضى من أمام المدينة الرياضية وكمبوند المقصد وصولاً إلى البرج الأيقونى، والعودة مرة أخرة إلى نقطة الانطلاق، وقامت اللجنة المنظمة للماراثون بتحديد الفائزين بالمراكز الأولى، وتوزيع الجوائز عليهم.

من جانبه، جدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تأكيده على إقامة الماراثونات والفعاليات الرياضية بشكل أسبوعى، وفى مختلف محافظات الجمهورية بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية كمحور أساسي من محاور استراتيجية الوزارة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت وجهة الماراثونات والفعاليات الرياضية حيث احتضنت الفترة الماضية مجموعة منوعة من الماراثونات والبطولات الدولية، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنفيذ مزيد من المشروعات والأنشطة والبرامج المختلفة بها خلال الفترة المقبلة.

لفت الوزير إلى دور تلك الفعاليات فى الترويج للمشروعات القومية الجديدة، ومشاهدة حجم الإنجازات التى تشهدها البلاد على أرض الواقع، مقدماً الشكر والتقدير لمختلف المؤسسات والجهات المعنية على التعاون المثمر فى تنظيم الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة.

حضر الماراثون كل من أحمد عبد الخالق مدير عام  الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، ومجموعة من مسئولى الإدارة، ومحمد الدهان الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، وممثلى كايرو رانر.

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الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة أشرف صبحي العاصمة الادارية وزارة الشباب والرياضة

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