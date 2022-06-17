آراء الجماهير في رحيل موسيماني عن الأهلي.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير في رحيل موسيماني عن الأهلي.



قال "محمد حسن" : كان من المفترض رحيل موسيماني عن النادي الأهلي بعد هزيمة الأهلي من الوداد المغربي و هذا القرار متأخر جدا.



وأكد "علي عمرو" أنه يوجد كثير من المدربين أفضل من موسيماني ، وأن حسام البدري كان مدرب قوي و علي دراية كاملة بالفريق.



ولفت "عصام احمد" أن النادي الأهلي خسر فايلر خسارة كبيرة وأيضا هو كان مدرب متميز جدا أكثر من موسيماني.



وأضاف "إسماعيل رضوان" ان موسيماني هو من خسر النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي متميز و متفوق مه أي مدرب سيقود الفريق.



واختتم "محمود عصام" ان موسيماني رحل في وقت صعب للنادي الأهلي وبالأخص ان النادي مقبل علي مباراة القمه.