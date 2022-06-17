يهدد حياة 8 مليارات إنسان.. تحذير من استخراج معادن كويكب سايكي 16

يبدو أنه كلما زادت المكافأة في اكتشاف الفضاء الخارجي زادت المخاطر التي من الممكن أن تتحملها البشرية من أجل ذلك، وهو مرتبط مؤخرا بإمكانية استخراج معادن من كويكب سايكي 16.

كشفت صحيفة «الديلي ستار» في تقرير لها أن استكشاف كويكب سايكي 16 قد يهدد حياة ما يقرب من 8 مليارات شخص معللة ذلك مقابل فرصة ضئيلة لـ «الازدهار الأبدي لكوكبنا».

ورصدت الصحيفة البريطانية أبرز المعلومات عن الكويكب الذي تعتزم ناسا زيارته بمركبة فضائية في عام 2026، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى «إفلاس العالم».

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من المحتمل أن يجلعنا كويكب سايكي 16 جميعا أثرياء بشكل يتجاوز أحلامنا الجامحة، لكن استخراج ثرواته قد يتركنا مفلسين.



ولفتت إلى أن كويكب سايكي 16 يتكون بالكامل تقريبا من الحديد والنيكل والذهب، وهو يحمل ما قيمته 10000 كوادريليون دولار (8250 كوادريليون جنيه إسترليني) من المعادن التي يمكن أن تغير مستقبل أي دولة تصل إلى هناك أولا، لكن المشكلة هي أن التعدين سيكلف أكثر من الاقتصاد العالمي، لكن لابد أن تحسب مخاطر الاقتراب منه جيدا.

أبرز المعلومات عن كويكب سايكي 16

-سايكي 16 هو كويكب من النوع M، وهذا يعني أنه يحتوي على تركيزات أعلى من الأطوار المعدنية، وفي هذه الحالة يشمل: «الحديد والنيكل والذهب».

-يعد كويكب سايكي 16 الذي يبلغ قطره حوالي 140 ميلا أحد أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي، وتم افتراض أنه عبارة عن اللب المكشوف لكوكب أولي.

-يقع كويكب سايكي 16 في حزام الكويكبات في نظامنا الشمسي بين المريخ والمشتري، ويشكل الكويكب وحده حوالي 1% من كتلة حزام الكويكبات بأكمله.

-يدور كويكب سايكي 16 حول الشمس مرة كل 5 سنوات على مسافة تتراوح من 235 مليون إلى 309 مليون ميل، مما يجعلها أبعد بـ 3 مرات عن الشمس عن الأرض.

-رصد كويكب سايكي 16لأول مرة في عام 1852 من قبل عالم الفلك الإيطالي، أنيبال دي جاسباريس، حيث كان يراقب السماء من نابولي، ثم أطلق على الكويكب اسم «Psyche» ويعني: إلهة الروح اليونانية الأسطورية.

-لم يتم نشر أي مهمة فضائية حتى الآن لمعرفة المزيد عن 16 Psyche، لكن العلماء لاحظوا الكويكب من خلال موجات الأشعة تحت الحمراء والرادار، مما دفعهم للاعتقاد بأنه يشبه إلى حد ما شكل البطاطس.



-وتخطط ناسا لإطلاق مهمة إلى الكويكب في أغسطس 2022، ومن المتوقع أن تصل مركبه الفضائية إلى هناك في أوائل عام 2026.

-ستدور المركبة الفضائية لناسا حول 16 سايكي لمدة 21 شهرا مستخدمة جهاز تصوير متعدد الأطياف بالإضافة إلى أشعة جاما ومقياس طيف نيوتروني ومقياس مغناطيسي وجهاز راديو لدراسة تضاريسها وخصائصها السطحية والجاذبية والمغناطيسية وخصائص أخرى.

-ولحسن الحظ مهمة استكشاف ناسا للكويكب حتي الآن للأغراض العلمية فقط، على الرغم من أن العديد من الشركات تستكشف بالفعل فرصا لتنفيذ عمليات التعدين في الفضاء.

-ومع ذلك حذر بعض خبراء الفضاء من أن الصين تضع نصب أعينها بشدة الاستفادة من الجوانب التجارية لاستكشاف الفضاء بحثا عن موارد ثمينة.



