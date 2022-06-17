بالرصاص.. أبانوب عياد ابن أسوان يبدع برسم علماء ورؤساء ومشاهير.. صور

منذ أن كان في السابعة من عمره جذبته الرسومات الكاريكاتيرية بالصحف الورقية والرسوم الكارتونية بالمجلات فسعى إلى تقليدها حتى اكتشف في نفسه موهبة الرسم لتتحول موهبته من مجرد رسم عادي إلى رسم رؤساء دول وعلماء ومشاهير ومؤثرين في مجالات مختلفة عبر السوشيال ميديا.

يقول أبانوب عياد، ابن محافظة أسوان، وصاحب الـ 24 عاما لموقع «صدى البلد» إنه يعمل على تطوير موهبته بشكل جدي منذ عام 2007م ، فبدأ يكثر من ممارسة موهبته ويتابع فنانين مختلفين عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، وعلى رأسها «اليويتوب».

«الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس جمال عبد الناصر، والشيخ الشعراوي، والأديب طه حسين، والدكتور مجدي يعقوب، وكوكب الشرق أم كلثوم».. من أبرز الشخصيات التي رسمها أبانوب عياد ابن محافظة أسوان باستخدام القلم الرصاص، مشيرا إلى أنه يشعر بتميز وبساطة هذا النوع من الرسم رغم رغبته في التطوير وإدخال أنواع جديدة.

ويضيف أبانوب خريج كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر أنه يستغرق في معظم روسماته ما لا يقل عن 8 ساعات، لافتا إلى أنه حصد على مراكز أولى في مسابقة سنوية تقام بمدينة الأقصر، ومختتما: «الرسم بالنسبة لي حياة فأنا مثل السمك إذا توقفت عن الرسم أموت، وأنا مستمر في الرسم حتى آخر نفس في».