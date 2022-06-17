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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غيري أولى .. محمد الحلو يرفض تكفل الموسيقيين بعمليته الجراحية

محمد الحلو
محمد الحلو

كشفت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرض الأخير لجلطات في الساق. 

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان محمد الحلو، أصيبت 80% من ساقيه بالجلطات، وتم تحديد يوم الأحد له لإجراء عملية جراحية، مع أحد جراحي الأوعية الدموية. 

وأضافت نادية مصطفى، أنها تواصلت مع «حمادة» ابن الفنان محمد الحلو للإطمئنان على حالة والده، لأن هاتف الفنان مغلق معظم الأوقات، مشيرة إلى أن ابن الحلو قال لها أنه ينتظر موعد الجراحة التي تم تحديدها له. 

وتابعت نادية مصطفى، أنها عرضت على الفنان محمد الحلو أن يتلقى العلاج في أحد المستشفيات التي تتعاقد معها نقابة المهن الموسيقية، لكن الحلو رفض تكفل النقابة بعلاجه، وقال: «في غيري أولى». 

 

محمد الحلو يكسف تطورات حالته 

قال الفنان محمد الحلو، إنه بصحة جيدة، وأنه تعرض لبعض المشكلات فى الظهر، وتحديدا مشكلات فى الفقرة الرابعة و الخامسة.

أضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن تعرض لمشكلات آخري بسبب تراكم السكر، معلقًا :" السكر جالي من اسمى ما أنا الحلو".

ولفت إلى أنه قام بعمل بعض الفحوصات، وتبين أنه يعانى من انسداد شريين الساقين بشكل كبير، وتم البدء فى عمل بعض الإجراءات لدخول المستشفى، وسأجري عملية يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه منزعج من اتصال أحد وقال له “ هل سيكون هناك بتر فى القدم” معلقًا “ هذا الأمر غير صحيح، فسوف أقوم بجراحة يوم الأحد وليس هناك بتر” وأكد أن معظم الفنانين بمصر تواصلوا معه، وأن وزارة الصحة تواصلت معه.

ولفت إلى أنه تواصل مع كاتب مقال" انقذوا الحلو"، ونزعج من الخضة عليه، ولكنه سعيد بحب الجميع له.

وطالب جابر من الحلو الغناء على الهواء، ولكن ورفض الغناء على الهواء، بسبب مرضه، ووعد القرموطى، أنه سيجري معه حوار بعد الخروج من العملية الجراحية".

وأكد الحلو أنه يبلغ من العمر 67 عامًا، ورد جابر عليه أنا أصغر من بـ 11 عامًا، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 56 عامًا. 

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