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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يسأل موظفى تويترعن اعتقادهم بوجود حضارات للكائنات الفضائية

إيلون ماسك يسأل موظفى
إيلون ماسك يسأل موظفى تويترعن اعتقادهم بوجود حضارات للكائنات

أثار رجل الأعمال، إيلون ماسك، الجدل مرة أخرى كعادته في حديثه الأول مع موظفى تويتر بعد إعلانه عن شراء شركة تويتر Twitter، حيث تناول الحوار عدد الرؤى المتعلقة بمستقبل وتويتر وشكل العمل في ظل إدارته الجديدة، إلا أنه باغت الموظفين بسؤال حول إذا ما كانوا يؤمنون بوجود كائنات فضائية.

 

وبحسب وكالة رويترز فإن ماسك تساءل في حديثه الذى تم إجراؤه عبر الفيديو إذا كان المستخدمون يعتقدون بوجود كائنات فضائية أو حضارات أخرى تم إنشائها من قبل الكائنات الفضائية تنافس حضارات البشر، ونوه إلى تويتر يجب أن يساعد في نشر الحضارة والوعي.    

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وفي اجتماعه مع موظفى تويتر، ناقش إيلون ماسك عدد من المحاور منها ضرورة خفض عدد الموظفين، وكذلك خطته برفع عدد مستخدمي تويتر من 229 مليون للوصول إلى مليار مستخدم في غضون فترة قصيرة .

 

واتساقا مع ما وعد به ماسك بتوفير حرية كاملة للرأى وبيئة مستقلة في تويتر، وان يكون تويتر منصة لجميع الأراء، أشار ماسك إلى ضرورة توفير جميع المعلومات وتمثيل كل الآراء المختلفة  في تويتر.

 

ولم يقدم ماسك، ضمانات ملموسة في اجتماعه الأول لموظفى تويتر بشأن إتمام الصفقة، والتى تم الإعلان عنها منذ أشهر، مؤكدا أنه لا يزال يحاول معرفة المزيد عن حسابات الروبوتات والبريد العشوائي على تويتر ، والتي وصفها بأنها مصدر قلقه الأكبر.  

 

وأشار ماسك إلى ضرورة ممارسة الموظفين لعملهم من المكاتب والتقليل من العمل من المنزل، حيث أنه يميل بشدة إلى العمل من المكاتب، حيث كان أخبر موظفى تسلا بضرورة العمل من المكتب، إلا أنه قد يمنح بعض موظفى تويتر بعض الاستثناءات.

 

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