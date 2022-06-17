الإفراج عن دفعة جديدة | العفو الرئاسي : مستمرون في عملنا ..فيديو

كشف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن تطورات الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الخولى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إننا نعمل بسرعة على أمر المجموعات التي تخرج في العفو الرئاسي، مضيفا أن من ينطبق عليه المعايير يخرج بعفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، نحن مستمرون في عملنا ولا نتوقف، ولدينا رغبة حقيقية في الإفراج عن المسجونين، لافتا إلى أن حرص الرئيس في الإفراج عن المسجونين في الرأي والتعبير يعني تسامح الرئيس.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن مجموعة جديدة.

