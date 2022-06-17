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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة إنسانية.. سعد الصغير يستغيث بـ محمود الخطيب

سعد الصغير
سعد الصغير

وجه الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير نداء وإستغاثة للكابتن محمود الخطيب، وذلك بسبب أحد الحالات الذي حرص سعد على مساعدتها خلال حلقته في برنامج "سعد مولعها نار"، التي تذاع اليوم عبر شاشة قناة "الشمس".

حيث قام سعد الصغير، بالذهاب إلى شخص يدعى إسلام فراويلة، وهو في بداية العشرينات من عمره، وكان يعمل نجار مسلح وأثناء عمله سقط أرضا من الدور الخامس، وهو ما تسبب له في حدوث شلل.

وأثناء الحلقة حرص سعد الصغير، على مساعدة إسلام وقام بإهدائه شاشة تليفزيون، وسأله عن ما يتمناه فأخبره عن حبه للنادي الأهلي، وأمنيته بالعمل فيه، وهو ما جعل سعد يوجه نداء للكابتن محمود الخطيب، حتى يقوم بتعيين إسلام في أيا من وظائف النادي.

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برنامج سعد الصغير

كما يستضيف سعد الصغير في حلقته كلا من الشاب زياد الشهير بدكتور المزيكا وزجته سارة هشام الشهيرة بساروشكا، حيث يقوم زياد بالعزف بفمه وزوجته تقوم بالغناء.

يذكر أن برنامج "سعد مولعها نار" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة قناة "الشمس".

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