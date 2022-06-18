أشرف سنجر: بايدن يسير على خطى الرئيس السيسي لحل أزمة التضخم.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الأمريكي بايدن يسير على خطى الرئيس السيسي لحل أزمة التضخم.

وأضاف “سنجر”، خلال استضافته عبر فضائية “اكسترا نيوز”،: “الرئيس بايدن يحاول عمل استراتيجية لحل أزمة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية”، معقبا: “يبدو أنه قرأ ما فعله الرئيس السيسي في مصر ويسير بنفس الخطى”.

وأشار: “بايدن قال إنه سيعمل على بناء المساكن وهذا ما فعلته مصر، وتخفيض أسعار المنتجات وهذا ما فعله الرئيس السيسي بتوفير أماكن لبيع السلع بأسعار مخفضة”.

وأوضح: “باين قال إنه سيجتمع مع رجال الأعمال والمستثمرين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية كي يتم تخفيض التكليفات والتقليل من الاحتكار وهي السياسة التي اتبعها الرئيس السيسي في مواجهة تجعمات رجال الأعمال في منتج معين”.