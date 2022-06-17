مركز إقليمي للطاقة| مصر تمتلك محطتين للغاز المسال تنتجان 12.2 مليون طن سنويًا

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيلما وثائقيا تحت عنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة”.

وكشف الفيلم أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الشروط الأساسية التي يجب تلبيتها لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، ولم تكتف مصر باكتشافات الغاز بل طورت استراتيجية قائمة على عدة محاور.

وأوضح الفيلم أن الشرط الأول أن تكون الدولة المصرية دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة وهو ما ينطبق الآن على مصر، حيث تضم أهم الاكتشافات في السنوات الآخيرة، ومنها مشروع تنمية حقل نورس مع معدل انتاج يصل إلى ١٫٢ مليار قدم مكعب غاز يوميا، فضلا عن مشروع إعادة إنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس مع قدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى ٥ آلاف برميل من الزيت الخام يوميا.

وأشار الفيلم إلى أن الشرط الثاني الذي حققته مصر لكي تصبح مركزا إقليميا هو نقل الغاز وتداوله وتوزيعه وهو ما توفره اتفاقيات الغاز الأخيرة، من خلال جذب الغاز الخام المكتشف من دول أخرى في المنطقة، كما تعد محطات الغاز المسال نقطة قوة مصرية لا مثيل لها، إذ أن معظم دول المنطقة ليس لديها محطات لتسييل الغاز، بينما تمتلك مصر محطتين للغاز المسال في إدكو ودمياط تنتج ١٢٫٢ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وأكمل الفيلم أن منتدى غاز شرق المتوسط يكمل خطط مصر لكي تصبح مركزا للتجارة وتداول الغاز والنفط وتحقيق التكامل مع الدول الأوروبية.