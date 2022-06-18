بـ1500 جنيه فقط.. رحالة: تناولت الفطار بألمانيا والغداء في إسبانيا والعشاء بمصر

قال الرحالة المصري عادل نيازى؛ انه عاشق للسفر لكن بدون زيادة في المصاريف لأن الماليات هي العامل الأساسي للسفر ثم البحث عن تذاكر طيران رخيصة الثمن وبالصدفة وجد تذكرة طيران بحوالي 300 جنيه.

أضاف عادل نيازي خلال لقاءه في برنامج بالخط العريض المذاع على قناة الحياة؛ أن هناك تذاكر طيران رخيصة الثمن ومتاحة في أوقات كثيرة في كل دول العالم لكن لا يتوافر فيها وجبات مثلا أو غير متاح نقل أوزان .

أوضح الرحالة المصري أنه عاد من رحلة فطار في ألمانيا والغداء في أسبانيا والعشاء في مصر بحوالي 1,500 جنيه مصري؛ مضيفا أنه سافر من لندن لا إيرلندا ب 6 إسترليني .

أشار نيازي إلى أنه من الضروري أن يحدد المسافر موعد الرحلة وعلى أي شركة طيران ومن أي مكان وإلى أي مكان ستبدأ وتنتهي الرحلة لأن الطائرات ذات السعر المخفض رحلاتها تكون في وقت محدد ويوم محدد ومطار محدد ومدينة محددة.