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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخل الفن على يد يوسف شاهين.. قصة مرض ماهر عصام ووفاته المأساوية

ماهر عصام
ماهر عصام

تحل اليوم الجمعة 17 يونيو، ذكرى وفاة الفنان الراحل ماهر عصام، الذي ولد في 5 أكتوبر عام 1979، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2018 الماضي، دخل مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.

 

مرض ماهر عصام

وكشف ماهر عصام -قبل رحيله حقيقة مرضه قبل وفاته بـ 3 سنوات- وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج "بنى آدم شو" الذي كان يقدمه الفنان الكبير أحمد آدم، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015. 

وقال الفنان ماهر عصام خلال تصريحاته في البرنامج، إنه استيقظ من النوم صباح أحد أيام الجمعة ليصلي ولكنه أثناء استحمامه انزلقت قدماه وسقط على رأسه مما أدى لانفجار في أحد شرايين المخ ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة يومين".

وأشار ماهر عصام إلى أنه حزن وقتها بسبب الشائعات التى ترددت عليه وكان يتابعها وهو فى المستشفى.

فيما كشفت صديقة مقربة من الفنان الراحل ماهر عصام أسرار وتفاصيل رحيله، وذلك عبر مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن الفيديو الذي ظهر، وترددت شائعات ببقائه حيا ولم يمت.

وقالت صديقته في الفيديو: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وإن الفيديو الذي ظهر قديم، ورحل ليس بسبب مباراة المنتخب المصري أمام أوروجواي ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها للمستشفى الذي مكث فيه لمدة 3 ايام وبعدها تم الإعلان عن رحيله".

 

وفاة ماهر عصام

وكان الفنان ماهر عصام، قد توفى، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأقيم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

 

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