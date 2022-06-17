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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هل يخون المحبون وطنهم

صدى البلد

وقع يدى على كتاب عنوانه هل (يخون المحبون وطنهم)..العنوان يجذبك ويجعلك تفتح الصفحات وتقرأ لتجد نفسك قد انتهيت منه وانت فى حالة من الانتشاء اخذك اليها الكاتب الروسى الذى تحدث عن مفهوم الوطن وحب المواطن لوطنه فاستشهد بقصة الفلاح الروسى الاشهر فى عصره والذى كان يقوم بالعمل فى حقله إبان اجتياح نابليون لروسيا ودهش الاخير لهذا الفلاح الذى لم يعره اهتماما ولم يجر إليه ويسجل انبهاره به ذلك النابليون الذى يرعب اوروبا كلها حينذاك .

وسأله نابليون عن عدم اهتمامه مثله مثل الكثيرين الذين جروا اليه عندما علموا بقدومه فى الدول المجاورة ؛ فرد عليه بهدوء غريب انا لايعنينى من انت كل مايعنينى حقلى ازرعه وانتظر نضج المزروع؛ رد الفلاح أزعج الامبراطور الفخيم فأراد ان يلقنه درسا لاينساه فأمر جنوده بأن يضعوا وشما  باسمه على كف الفلاح ولما انتهوا مما طلبه منهم نابليون نظر الى الفلاح الروسى متفاخرا قائلا له لن تنسانى بعد هذه اللحظة لانه كلما نظرت إلى يدك وجدت اسمى محفورا فيها.

ووسط دهشة نابليون ومن حوله التقط المزارع منجله وبتر يده وحينها قال نابليون قولته الشهيرة : من هنا تأتى الهزيمة .

لاتنتهى القصة بهذه الحكاية ولكنها تبدأ ليقيس عليها الكاتب تدهور الدول وفناءها وتأكده بأن حب الوطن هو تلك الصخرة التى تقهر كل محاولات الهدم والتغلغل وتفتيت بنيان الوطن وتفريق أبنائه، فحب الوطن ليس مجرد كلمات يتغنى بها فى المحافل والمناسبات وليس ايضا كليشيهات ومخطوطات تتزين بها الشوارع والطرق والممرات.

حب الوطن هو الخوف على كل ماينتمى اليه وجودك وبقاءك ، حب الوطن يكمن فى حفاظ المواطن على كل حبة رمل فى بلاده وهو ايضا أن تتأكد أن كل مافى وطنك ملكك وعليه فمطلوب منك ان تحافظ عليه لا ان تعبث به وتتفنن فى اظهار عيوب وطنك لكى تكون معروفا او مشهورا ، حفظك لاثار بلدك وعدم الحفر فيها وتخريبها يسمى حب الوطن ، ان تكون حياتك فى وطنك استكمالا لمسيرة بناء ارسى قواعدها اجدادك فهذا حب للوطن ، ان تعمل على اعلاء قيم وطنك وقيمته فهذا ارقى انواع الحب الوطنى ، ان لاترتشى ، تقول لا للفساد والمفسدين، ألا تكذب ، لاتخون ، لاتساعد على التسول ، ان تصلح فى الارض.

أن وأن وكل مايجعل بلدك عظيمة تفخر بها وتتفاخر فهذا حب الوطن ، الا تسمح لاى شخص او جهة ان تنتقص من قدر وطنك وان تشعر بالسعادة عندما يرتفع علم بلادك خفاقا وتسمع نشيدك الوطنى يصدح فى المحافل الدولية فهذا يسمى ايضا حب الوطن ، ان تفتخر بابن وطنك وهو يعتلى المنصات الدولية ناجحا مشهورا مخلصا فهذا نوع جميل من حب الاوطان . 

أن تصبح حياتك حلقة وصل وبناء لمجد بلادك فهذا حب الوطن ، حب الوطن هو ان يكون وطنك ليس مجرد مكان تعيش فيه ولكن ان يعيش فيك كما قال البابا الراحل الخالد الذكر بمقولته مصر ليست  وطن نعيش فيه ولكن يعيش فينا.

حب الوطن فرض وليس سنة حب الوطن امرا واجب تنفيذه بقول علم ونفذ .. حب الوطن هو النجاة من كل الشرور لان من يحب وطنه سيفعل المستحيل من أجله.

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