نشرة أخبار العالم.. معايير كوبنهاجن تحكم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. شرخ يضرب العائلة المالكة في بريطانيا.. و بايدن يعترف: لا نعرف مكان الأمريكيين المفقودين في كييف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

وفقا لمعايير كوبنهاجن.. فرص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

بعد ما يقرب من أربعة أشهر على بداية الحرب، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه ينبغي اعتبار أوكرانيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد والأمر متروك الآن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 لتقرر ما إذا كانت توافق على رأي المفوضية أم لا.

ووفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، لطالما كانت مسألة ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكيف سيكون رد فعل روسيا تجاه قضية خلافية منذ سنوات.

ففي عام 2013، اندلعت الاحتجاجات المؤيدة للتوجه نحو أوروبا بعد أن اتخذ الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قرارًا مفاجئًا بعدم التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها دفع أوكرانيا إلى فلك الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، اختار متابعة علاقات أوثق مع روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وفي العام التالي، دعمت روسيا انفصاليين موالين لها في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم.

ديلي ميل : علاقة الأمير ويليام بـ شقيقه هاري في الحضيض

كشف أصدقاء الأمير ويليام دوق كامبريدج والابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز عن حزنه وتأثره لانهيار علاقته مع شقيقه الأمير هاري، مشيرين الى ان هناك فرصة ضئيلة لإصلاح علاقاتهما في المستقبل القريب.

وافاد تقرير حصري نشره موقع "ديلي ميل" بأنه تم الكشف عن أعماق الصدع بين الأشقاء في مقابلات “كاشفة للغاية” مع الدائرة المقربة من ويليام.

وحسب الصحيفة البريطانية، قالت مصادر مقربة إن العلاقات بين الاخوين لا تزال في “الحضيض”.

وقال أحدهم: "إن ويليام ينتابه الحزن على شعوره بفقده اخيه وشعوره بالغضب حقًا مما فعله هاري".

سفينة حربية روسية تنتهك مياه الدنمارك

قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة على تويتر، إن سفينة حربية روسية انتهكت المياه الإقليمية للمملكة مرتين ليلة الجمعة واصفا تصرف السفينة الروسية بـ "الاستفزاز".

وأضاف الوزير في تغريدته: "الليلة الماضية، انتهكت سفينة حربية روسية المياه الإقليمية للدنمارك مرتين. وهذا استفزاز روسي غير مسؤول على الإطلاق ووقح وغير مقبول على الإطلاق".

وأشار الوزير، إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الدنماركية بشكل عاجل، على خلفية الحادث.

وزير الاقتصاد اللبناني: القمح الموجود لدينا يكفي 45 يوما فقط

أكد ​وزير الاقتصاد​ في حكومة تصريف الأعمال ​اللبنانية أمين سلام​، أن "كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف".

وقال سلام: سنرسل البيانات المالية لصندوق النقد الأسبوع المقبل وأمواله لن تصل قبل الإنتخابات البرلمانية.

وأضاف سلام: القمح المدعوم يكفي لمدة شهر ونصف وسرقة المال العام من قبل القطاع الخاص باتت واضحة.

ولفت سلام، في كلمة من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه من الواضح بالأرقام سرقة المال العام من قبل القطاع الخاص، وهناك مصالح معينة سواء أفران أو مطاحن أو تجار يستفيدون من القمح المدعوم".

رئيس الوزراء البريطاني يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت وكالة رويترز بأن الحكومة البريطانية تعتزم تقديم برامج تدريبية للآلاف من الجنود الأوكرانيين.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية الذي يوصي بمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "أشيد بالقرار الإيجابي الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية بشأن وضع مرشح لأوكرانيا، إنها الخطوة الأولى على مسار عضوية الاتحاد الأوروبي التي ستقرب بالتأكيد نصرنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/.

الرئيس الصيني يرأس قمة بريكس لتعزيز الشراكة عالية الجودة

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيرأس قمة بريكس الـ 14 في بكين يوم 23 يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة هوا تشون ينج، إن قمة بريكس الـ 14، ستعقد عبر دائرة الفيديو، وستقام تحت عنوان “تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة، الولوج في عصر جديد للتنمية العالمية”.

وعقد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الجمعة، أعلن فيه مسؤول عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إن منتدى الأعمال لمجموعة بريكس 2022 سيعقد في بكين حضوريا وعبر الإنترنت مساء يوم 22 يونيو، مؤكدا أنه تم الاستعداد جيدا لهذا المنتدى.

جائزة 100 ألف دولار كاش.. سؤال استفزازي من صحفي إسرائيلي

طرح الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين سؤالًا استفزازيًا، متعهدًا بمنح 100 ألف دولار كاش لمن يجيب عليه، والسؤال هو عن اسم الرئيس الفلسطيني عند احتلال إسرائيل أراضي فلسطين عام 1948.

وكتب كوهين في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "مئة ألف دولار كاش لمن يجيب على هذا السؤال: شو كان اسم الرئيس الفلسطيني عندما احتلت إسرائيل دولة فلسطين؟ واسم قائد الجيش الفلسطيني عندما احتلت إسرائيل دولة فلسطين. يرجى رفق صورتهما".

بايدن : لا نعرف مكان الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه لا يعلم مكان تواجد الأمريكيين الثلاثة الذين أفادت تقارير بفقدان أثرهم في أوكرانيا، حيث تطوعوا للقتال في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأضاف بايدن: "تم إطلاعي على الأمر. لا نعلم أين يتواجدون"، مطالبا الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فُقد أثر 3 أمريكيين يعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين، للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.