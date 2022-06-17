الرئيس الصيني يرأس قمة بريكس لتعزيز الشراكة عالية الجودة

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيرأس قمة بريكس الـ 14 في بكين يوم 23 يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة هوا تشون ينج، إن قمة بريكس الـ 14، ستعقد عبر دائرة الفيديو، وستقام تحت عنوان “تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة، الولوج في عصر جديد للتنمية العالمية”.

وعقد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الجمعة، أعلن فيه مسؤول عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إن منتدى الأعمال لمجموعة بريكس 2022 سيعقد في بكين حضوريا وعبر الإنترنت مساء يوم 22 يونيو، مؤكدا أنه تم الاستعداد جيدا لهذا المنتدى.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن التعاون الصيني الروسي يظهر قوة دفع جيدة في جميع المجالات. جاء ذلك في خطاب فيديو مسجل مسبقا أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا يوم الجمعة.

وأضاف شي أن لديه ثقة كاملة في قوة الاقتصاد الصيني.