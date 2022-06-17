مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي نقل معركته إلى داخل المسجد الأقصى

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،أن المستوطنين اليهود لا يجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى إلا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، الاحتلال الإسرائيلي نقل الآن معركته إلى داخل المسجد الأقصى.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن الوحدة الفلسطينية هي أساس مواجهة الاحتلال ولا عذر للفلسطينيين ان يبقوا منقسمين

الفتح الإسلامي

وأضاف المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن الفتح الإسلامي للقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان عظيما ويحمل معاني سامية والدليل العهدة العمرية.

وإلى المفتى العام للقدس أن عمر بن الخطاب دخل القدس بالسلم وكامل الرضا ولم يسفك فيها الدماء ونشر فيها العدل.