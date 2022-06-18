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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تيك توك تحرج فيسبوك بعد تقليدها.. إيلون ماسك يسأل موظفي تويتر عن الكائنات الفضائية.. أسعار خدمة سناب شات المدفوعة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي من موتورولا


كشفت تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والذى سيكون أرخص من سابقه، حيث تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأشهر المقبلة لمنافسة هاتف Galaxy Z Flip4 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

 

تطبيق الفيديو Google Meet يتيح ميزة مذهلة للمستخدمين أثناء إجراء المكالمات

 

أطلق تطبيق الفيديو Google Meet المملوك لشركة جوجل الأمريكية ميزة مذهلة لجميع مستخدميه، وهي picture-in-picture أو ما يعرف بوضع صورة داخل صورة والتى تسمح للمستخدمين مواصلة مكالمات الفيديو مع إجراء أى أنشطة أخرى.


واتساب يطرح عددا من ميزات الخصوصية مع خيارات أكبر للتحكم

 

طرح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عدد من أهم ميزات الخصوصية لتزويد المستخدمين بمزيد من إعدادات التحكم، حيث يتم توفير هذه الميزات لأول مرة للمستخدمين بعد إصدارها لعدد محدود من الإصدارات التجريبية.

 

تسريبات تكشف أسعار خدمة سناب شات المدفوعة Snapchat Plus

 

كشفت تسريبات أسعار الاشتراكات الخاصة بخدمة تطبيق سناب شات الجديدة، والتى ستكون خدمة مدفوعة، وسيتم إطلاقها للمستخدمين قريبا، حيث أكد التطبيق أنها ستضم عددا من الميزات الجديدة وستقدم تجربة مختلفة للمستخدمين.  

 

تيك توك تحرج فيسبوك بتصريحات مثيرة بعد تقليد أغلب ميزاتها


شهدت منصات التواصل الاجتماعي تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب المنافسة الشرسة التى يشهدها عملاقي التواصل الاجتماعي تيك توك وتطبيقى ميتا، فيسبوك وإنستجرام، حيث عملت ميتا على نسخ أكثر من ميزة خاصة بتيك توك وأدرجتها ضمن خصائصها الأساسية إلا أن ذلك لم يحرم تيك توك من إعتلاء صدارة منصات التواصل بلا منازع.

 

إيلون ماسك يسأل موظفى تويترعن اعتقادهم بوجود حضارات للكائنات الفضائية


أثار رجل الأعمال، إيلون ماسك، الجدل مرة أخرى كعادته في حديثه الأول مع موظفى تويتر بعد إعلانه عن شراء شركة تويتر Twitter، حيث تناول الحوار عدد الرؤى المتعلقة بمستقبل وتويتر وشكل العمل في ظل إدارته الجديدة، إلا أنه باغت الموظفين بسؤال حول إذا ما كانوا يؤمنون بوجود كائنات فضائية.

 

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أخبار التكنولوجيا| تيك توك تحرج فيسبوك بعد تقليدها.. إيلون ماسك يسأل موظفي تويتر عن الكائنات الفضائية.. أسعار خدمة سناب شات المدفوعة

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