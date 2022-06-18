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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق الفيديو Google Meet يتيح ميزة مذهلة للمستخدمين أثناء إجراء المكالمات

تطبيق الفيديو Google
تطبيق الفيديو Google Meet يتيح ميزة مذهلة للمستخدمين

أطلق تطبيق الفيديو Google Meet المملوك لشركة جوجل الأمريكية ميزة مذهلة لجميع مستخدميه، وهي picture-in-picture أو ما يعرف بوضع صورة داخل صورة والتى تسمح للمستخدمين مواصلة مكالمات الفيديو مع إجراء أى أنشطة أخرى.

 

وبحسب موقع PhoneWorld فإن ميزة صورة داخل صورة هي ميزة انتظرها المستخدمون لوقت طويل، حيث تتيح للمستخدمين التحدث إلى أصدقائهم أو زملاء العمل في مكالمة فيديو مع القيام بأنشطة أخرى منها البحث عن مستندات أو تحميلها أو أرسال رسائل لمستخدمين آخرين. 

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وتوفر ميزة صورة داخل صورة تصغير نافذة مكالمة الفيديو في الجزء العلوي من التطبيق لتتيح للمستخدم شاشة كاملة يقوم بها بالأشياء التى يريدها، مع الاحتفاظ بمزيد من مقاطع الفيديو النشطة في نفس الوقت في المكالمات.
 

ولتفعيل ميزة صورة داخل صورة في Google Meet يمكن للمستخدمين القيام بالنقر بزر الماوس الأيمن على المكالمة وتحديد هذا الوضع من قائمة السياق، وسيحصل على هذه الميزة عدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي إلا أن تصدرها جوجل لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة .

 

وكانت شركة جوجل قد دمجت تطبيق مكالمتها للفيديو Google Meet إلى تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكترونى، وذلك على نظامى تشغيل هواتف iOS  و Android لهواتف آيفون وأندرويد، وسيلاحظ مستخدمي تطبيق Gmail علامة تبويب  Google Meet الجديدة في Gmail ومن خلالها سيجدون جدولًا لإجراء مكالمات واجتماعات الفيديو كما يمكنهم بدء  المكالمات أو الانضمام إليها بضغطة واحدة.
 

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