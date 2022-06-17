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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة في روسيا تغرم جوجل 260 ألف دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت محكمة روسية، أمس الخميس، أنها غرمت محرك البحث جوجل التابع لشركة ”ألفابت“ 15 مليون روبل (260 ألف دولار) بسبب ”إخفاقه المتكرر“ في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من الانتهاكات، في إجراء يقول منتقدون إنه محاولة من جانب موسكو لزيادة سيطرتها على الإنترنت.

وقيدت روسيا الوصول إلى ”تويتر“ وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لميتا بلاتفورمز، مثل فيسبوك وإنستغرام، لكن جوجل ويوتيوب التابع له، لا يزالان متاحين حاليا على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، إنها فرضت الغرامة لما وصفته بـ“تقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية“، وفقًا لوكالة "رويترز".

ونقلت جوجل بعض موظفيها من روسيا، بعد أن بدأت موسكو هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق ”لايك مي“ لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة.

وربما يتعذر على جوجل دفع الغرامة حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا، عن خطط لإشهار إفلاسها في مايو الماضي بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي.

روسيا موسكو دولار شركات التكنولوجيا جوجل يوتيوب التواصل الاجتماعي

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