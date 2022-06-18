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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان عن عمر يناهز 92 عاماً

جان لوي ترينتينيان
جان لوي ترينتينيان

توفي الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان عن عمر يناهز 91 عاماً بعد مشوار فني طويل ، حيث شارك فى 100 عمل فني .

وكان الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان قد توفي فى منطقة منطقة غارد ، صباح أمس ، الجمعة .

وكان الراحل  جان لوي ترينتينيان قد حصد على شهرة وتعاطف كبير  عام 2003 بعد أن تعرضت ابنته ماري للضرب حتى الموت من صديقها نجم موسيقى الروك.

وكان أول  للفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان على الشاشة بشكل رئيسي  أمام بريجيت باردو في فيلم "وخلق الله امرأة" الرومانسي في عام 1956.

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ونال  جان لوي ترينتينيان  جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم (زد) للمخرج كوستا جافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم (آمور) "الحب" لمايكل هانيكه في عام 2013.

وكان جان لوي ترينتينيان  أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلمًا من بينها فيلم رجل وامرأة الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.

ترينتينيان مهرجان كان موسيقى الروك السعفة الذهبية جائزة السعفة الذهبية بريجيت باردو نجم موسيقى الروك

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